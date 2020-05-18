برلين: المقترح الألماني الفرنسي لإعادة إعمار أوروبا بعد كورونا إشارة قوية للتضامن الأوروبي

وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس المقترح الألماني الفرنسي المشترك لخطة إعادة الإعمار في فترة ما بعد أزمة كورونا بأنه " إشارة قوية ومقنعة للتضامن الأوروبي".

وقال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الاثنين إن أوروبا تواجه من خلال جائحة كورونا أكبر اختبار في تاريخها " وإنه لنبأ سار للغاية أن نضطلع جميعا بمسؤوليتنا".

يشار إلى أن ألمانيا وفرنسا اقترحتا برنامجا اقتصاديا مشتركا بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) لأوروبا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك وفقا لبيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ومن المنتظر أن يتم جمع هذه الأموال باسم الاتحاد الأوروبي في سوق رأس المال ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للتكتل، ولن يتم إلزام الدول المستفيدة من المساعدات بسداد ما حصلت عليه ولكن ستقوم الدول الأعضاء مجتمعة بسداد هذه الأموال وفقا لحصة توزيع سيتم تحديدها.

ويتعين أن توافق كل الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على مثل هذا البرنامج حتى يمكن تنفيذه، كما يتعين التصديق على توسيع نطاق إطار الموازنة في كل الدول الأعضاء.