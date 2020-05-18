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فرنسا تبدأ عاما لإحياء ذكرى بطل الحرب شارل ديجول

شارل ديجول
شارل ديجول
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 12:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 12:54 ص

أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عاما لإحياء ذكرى الرئيس الراحل وبطل المقاومة، شارل ديجول، وذلك بكلمة ألقاها في نصب تذكاري في شمال شرقي البلاد اليوم الأحد.

وأعاد ماكرون إلى الأذهان روح المقاومة الفرنسية التي وصفها بأنها "حرة وأبية بشكل لا يلين"، وأوضح أن ديجول أظهر أن فرنسا كانت قوية عندما اتحدت الأمة وركزت على مصيرها.

وأقيمت الفعالية في بداية "عام ذكرى ديجول"، والذي سيشمل أيضا الذكرى الخمسين لوفاة الزعيم وعيد ميلاده الـ 130.

وينظر الفرنسيون إلى شارل ديجول إلى أنه الأب الروحي للجمهورية الفرنسية الخامسة، وكان رئيسا لفرنسا من عام 1959 حتى 1969.


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