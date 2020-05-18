شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل "فرصة تانية" قرار زياد "أحمد مجدي" بالسفر إلى خارج مصر، للابتعاد نهائيا عن خطيبته السابقة ملك "ياسمين صبري".

وتحاول ملك التحدث مع زياد وأن تعود علاقتهما مرة أخرى، وينسيان كل ما حدث، لكن زياد يرفض ذلك.

ومن جهة أخرى، يحاول مدحت "دياب" العودة إلى زوجته مريم "هبة مجدي" ويرسل إليها باقة من الورود لكنها ترفض استلامها، وتصر على طلب الطلاق، ويذهب والدها "محمد أبو داوود" إلى والد مدحت للاتفاق على إتمام الطلاق وإعادة أموال ابنه نظير ذلك.

وتنجح شيرين "سارة الشامي" في إعادة علاقتها مع كمال " أحمد الشامي" بعد أن أفسدها صديقها السابق.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.