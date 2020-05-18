تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، فى صرف مساعدات المستفيدين من برنامج «تكافل» لـ٢ مليون أسرة، بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه، من خلال ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، كما يستمر الصرف خلال هذه الفترة لمستفيدى برنامج «كرامة» الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم.



وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعى نيڤين القباج، عملية صرف مساعدات برنامج «كرامة» التى استمرت على مدى يومى السبت والأحد ١٦ و١٧ مايو، وفق الخطة التى اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو؛ لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات، حيث يبلغ عدد مستفيدى «كرامة» نحو مليون و١٦٦ ألف مستفيد، بإجمالى قيمة نحو ٥٢٤ مليون جنيه.



وكانت القباج، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى؛ لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.



وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدى الساعة مع جميع المحافظات ومكاتب البريد، بالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى؛ لمتابعة سير عملية الصرف، والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.



يبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة نحو ٣ ملايين أسرة، بما يشمل نحو ١٢ مليون فرد، ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر مليارا و٤٤٥ مليون جنيه.