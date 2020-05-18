مفيد فوزي: عمرو أديب صوت عالي طيب القلب

رد الإعلامي مفيد فوزي على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي عن البرنامج الذي يختاره من بين «الحكاية» لعمرو أديب، أو «كل يوم» لخالد أبو بكر، أو «التاسعة» لوائل الإبراشي، من أجل تقديمه على التليفزيون، قائلًا إنه سيقدم برنامج بعنوان «بيت مفيد».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن «أديب» صوت عالي طيب القلب، لافتًا إلى أن «الإبراشي» صحفي عاقل، وفقًا لتعبيره.

ورفض «فوزي» التعليق على «أبوبكر»؛ لأنه يتحدث عن المهنيين أبناء الحرفة، مجيبًا على سؤال «الدغيدي» عما إذا كانت مهنية أم لا: «تعدي لإن ربنا منحك موهبة».

وأشار إلى أن كلًا من تامر أمين، ومعتز الدمرداش، ومحمد الغيطي، إعلاميون مجتهدون، متابعًا أن «أمين» يفهم جيدًا الحرفية الخاصة بالمهنة ومهني جيد، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن «الدمرداش» واعي لا ينبغي أن يقدم منوعات طول العمر، واصفًا محمد الغيطي بأنه «أبو مي»، وفقًا لقوله.