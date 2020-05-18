سفير المغرب لدي مصر: فيروس كورونا سيطر على مسرح الأحداث العالمي

أكد سفير المغرب لدي مصر، السفير أحمد التازي، أن فيروس "كورونا" سيطر علي المسرح العالمي للأحداث منذ مطلع العام الجاري "2020 " ، لافتا إلى تأثير تلك الأزمة الدولية على الجوانب الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

ودعا سفير المغرب لدى مصر - في كلمته التي ألقاها خلال منتدي التعاون والمستقبل " الحزام و الطريق " اليوم الإثنين الذي نظمته بالتعاون بين "مؤسسة الصين العالمية للسلام" و"مؤسسة شرف للتنمية المستدامة " عبر شبكة الانترنت، بمشاركة عدد من السفراء، ونخبة من الخبراء الدوليين - إلى التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات والقضاء علي فيروس " كورونا المستجد( كوفيد 19)، والتكاتف العالمي بصدد قضايا الحفاظ على الطبيعة ومكافحة الإرهاب ، ونقل المعرفة ، واحترام خصوصيات الهوية لضمان التنوع كشرط مسبق لثراء البشرية بما يحد من أسباب التوتر والصراعات في العالم ويحقق التنمية المستدامة ، ويعزز الأمن والسلام في العالم.

ومن جانبه، قال رئيس "مؤسسة الصين العالمية للسلام " لي روهنج - في كلمته - ان فيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد 19 ) شكل أزمة عالمية أثرت على النظام الدولي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، مشددا على الحاجة للعمل للحفاظ على السلام والأمن الدولي وايجاد حلول جديدة للإدارة العالمية.

ولفت إلى دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الوباء، منوها بأهمية التعاون العلمي، وتعزيز التعاون في كافة المجالات.

من جانبه، أكد رئيس وزراء مصر الأسبق عصام شرف، أن العالم اليوم يواجه تحديات ومخاطرغير مسبوقة يجب مواجهتها بشكل جماعي، داعيا إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهة المشكلات التي تهدد وجود البشرية.

واضاف أن مبادرة "الحزام والطريق " أصبحت مبادرة عالمية، حيث انضم اليها اكثر من 160 دولة ومنظمة دولية بما يعزز التعاون وبذل الجهود المشتركة ويدعم الاقتصاد والمجالات الصحية.

وأكد في ختام كلمته أن هناك تحديات كبيرة وفرص هامة ، يتعين التفاعل بحكمة مع خطط التعاون الدولي وتبادل الأفكار المشتركة.

وفي السياق ذاته، أكد سفير مصر الأسبق لدى الصين علي الحفني أن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة من أجل إيجاد العلاج المناسب للقضاء علي فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية والتبادل الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا في مواجهة (كوفيد 19 ).

ودعا إلى ضرورة تزويد الدول الإفريقية بكافة سبل الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والانفتاح بين الدوائر الطبية ومعاهد البحوث لمواجهة فيروس كورونا والأوبئة المستقبلية.

وعلى صعيد متصل، أكد الخبراء - المشاركون في اللقاء - أن مصر والصين طورتا علاقات قوية بينهما في مختلف المجالات والتعاون في النواحي العلمية، وأن فيروس كورونا عدو يواجه البشرية.

وشددوا على ضروة التعاون الدولي لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي نجمت عن انتشار وباء كورونا وضرورة التكاتف بين جميع الجهات والدول من أجل القضاء عليه.

يذكر أنه شارك في اللقاء كل من: سفير كوبا وتركمانستان لدى الصين ، والأمين العام لشبكة التبادل الدولي للمنظمات غير الحكومية في بكين "شو تشيانج " وخبير أبحاث الشرق الأوسط والمدير العام لقسم الأكاديمية الدولية للهندسة في الصين كانج جينتشنج ونخبة من الخبراء والمتخصصين.