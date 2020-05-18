منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مواصلة مساعيها لمواجهة جائحة كورونا

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار مساعيها ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، وتسخير جهودها للتصدي للجائحة في المجالات الصحية والإنسانية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها من المجالات بحسب اختصاص الأجهزة التابعة لها.

وشددت الأمانة العامة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، على أن مساعيها ضد الوباء مستمرة حتى تنتهي الجائحة، وستواصل جهودها بعد ذلك للتخفيف من تداعيات كورونا على الدول الأعضاء في المنظمة.

واستنفرت الأمانة العامة للمنظمة أطقم عملها من خلال العمل عن بُعد، بالإضافة إلى الأجهزة التابعة لها، وذلك منذ انتشار جائحة كورونا المستجد في مارس الماضي، حيث أطلقت بتوجيهات من الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حملة إعلامية توعوية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للأمانة العامة باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان "دول التعاون الإسلامي تواجه كورونا".

وأشارت إلى نشر المئات من مقاطع الفيديو والجرافيكس وغيرها من المحتويات التي تبرز جهود مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة ومؤسسات المنظمة في مكافحة الوباء.

وذكرت أن مركز صوت الحكمة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أطلق مسابقة الأفلام القصيرة، وقد شجعت المسابقة المشاركين على إنتاج محتوى مميز بإمكانيات بسيطة في ظل الحجر الصحي، وتلقى المركز مشاركات ركزت على مسألة كورونا، ما كان سببا في تحقيق تفاعل كبير.

وأوضحت أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إحدى أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة أطلقت في الرابع من أبريل الماضي مركزاً للتأهب والاستجابة الاستراتيجي بقرابة "3ر2 مليار دولار أمريكي"؛ بهدف دعم جهود البلدان الأعضاء في سعيها للوقاية من الجائحة، حيث جرى بالفعل تقديم المساعدات لـ21 دولة عضو بالمنظمة.

وأضافت أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اعتمد مبادرة أطلقها صندوق التضامن الإسلامي لمكافحة الجائحة وتتمثل في تخصيص حساب مصرفي لمساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان الأقل نمواً منها، بغية تعزيز قدراتها على مواجهة جائحة كورونا. وبالفعل بدأ تسليم المجموعة الأولى من الدول الأعضاء الأقل نموا منحة مالية عاجلة لمواجهة تداعيات الوباء.