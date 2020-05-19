شارك بنك مصر في تحالف مصرفي لمنح تمويل بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصري لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

ومن الجدير بالذكر أن التحالف المصرفي يضم بنك مصر كوكيل الضمان، والبنك الأهلي المصري كوكيل للتمويل، والبنك العربي الأفريقي الدولي كمنسق عام للتمويل، حيث قامت بنوك التحالف بصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع الشركة بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصري، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي سراي 1 وسراي 2 بالقاهرة الجديدة، كما يهدف القرض إلى إعادة تمويل رصيد القرض المعبري الممنوح للشركة من البنك العربي الأفريقي الدولي، هذا ومن الجدير بالذكر أن مدة القرض تصل إلى ثمان سنوات تتضمن عامين ونصف تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل.

هذا وقد تم توزيع حصص القرض بالتساوي بين كل من بنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.

ويعد هذا التمويل الممنوح لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير؛ والتي تعد شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، حيث تمتلك محفظة أراض تتجاوز الـتسعة ملايين متر مربع موزعة بين عدة مشروعات منها؛ مشروع تاج سيتي، ومشروع سراي، بالإضافة إلى مشروع حدائق النصر، ومشروع الواحة، استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، وتأكيداً على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات ؛ مثال قطاعات البترول، الكيماويات والبتروكيماويات، الاتصالات، الطاقة المتجددة، الحديد، والأنشطة العقارية والتي تعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة عن طريق العديد من الصناعات والانشطة الاخرى المرتبطة بها.

يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1/07/2018 وحتى 30/06/2019 من الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (8) عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه بحصة تصل إلى 10.1مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، مواد بناء، بترول وغاز، خدمات مالية، مقاولات عامة ومتخصصة والتمويل العقاري)، كما يوجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارى الانتهاء منها لما يقرب من (20) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصـــــل إلى 49.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطيـــــة المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات 16.7 مليار جنيه تقريباً في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الغزل والنسيج، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الزراعي والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات المالية، التعليم).

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قد حصد مؤخراً العديد من الجوائز في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، حيث حصل البنك على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة؛ وذلك وفقاً لما أعلنته مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً لقائمة القروض المشتركة عن عام 2019، حيث حصل بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة إلى المركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا بالإضافة الى حصول البنك على جائزة أفضل بنك مصري في تمويل المشروعات الكبرى للعام 2019 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، وتأكيداً لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو، ويسعى البنك دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات.