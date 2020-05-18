شرطة لندن: القبض على أودوي جاء نتيجة اتهامه بالاغتصاب

كشف متحدث باسم شرطة لندن، عن السبب وراء اعتقال الإنجليزي كالوم هودسون أودوي، مهاجم تشيلسي الشاب، والذي ألقت الشرطة القبض عليه صباح الأحد بعد بلاغ من امرأة كانت معه في المنزل.

وكانت شرطة لندن قد تلقت بلاغًا من امرأة تقول خلاله أنها كانت مع هودسون في منزله قبل أن تعاني بشدة وتطلب الإسعاف.

وأوضح متحد شرطة لندن من خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن المرأة التي كانت مع أودوي وجهت له تهمة الاغتصاب.

وقال متحدث الشرطة: «تم الاتصال الشرطة وخدمات الإسعاف فجر يوم الأحد بعد بلاغ من امرأة تشعر بالإعياء».

وأضاف: «حينما وصلت خدمات الإسعاف، المرأة أبلغت أنها تعرضت للاغتصاب وتم أخذها للمستشفى».

وأتم: «تم القبض على الرجل من مكان الواقعة للاشتباه في قيامه بجريمة الاغتصاب، وأطلق سراحه اليوم بكفالة على أن يعود في منتصف يونيو للاستجواب».