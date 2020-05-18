البرازيل تنتظر الإعلان عن وزير صحة جديد مع تفاقم أزمة كورونا

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أحجم رئيس البرازيل جايير بولسونارو عن استبدال وزير صحته الأحد، وانضم بدلا من ذلك لأنصار نظموا مسيرة أمام القصر الرئاسي حيث تتزايد أزمة فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بولسونارو ظهر مع وزراء لمتابعة التجمع الجماهيري، ورفض الحديث للصحفيين.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تنتظر البلاد إعلانا في أعقاب استقالة نيلسون تيش يوم الجمعة الماضي بعد 29 يوما فقط من توليه منصبه وزيرا للصحة. وكان قد تولى منصبه في أبريل بعدما عزل بولسونارو سلفه في خضم خلاف عام بشأن إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأثارت استقالته توترات سياسية حيث تخطت البلاد إسبانيا كرابع أكبر دولة في العالم من حيث حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وأصبحت أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، التي تأتي فقط بعد الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، كبؤرة عالمية جديدة للمرض.