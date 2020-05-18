متحدث الوزراء: قريبون من التوافق بين وزارتي الصحة والرياضة لإعادة النشاط الرياضي

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لابد من موافقة وزارتي الصحة والشباب والرياضة لإعادة الدوري العام، معقبًا: «إذا تم الإعلان عن العودة التدريجية لأنشطة الأندية الاجتماعية والرياضية، سينفتح الباب على مصرعيه للدوري العام لكرة القدم».

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عرض دراسة موسعة على لجنة الأزمات منذ أكثر من أسبوعين لعودة النشاط الرياضي، منوهًا بأن رئيس الوزراء وجه بإحالة الدراسة إلى وزارة الصحة.

وأوضح أن الدراسة التي قدمها وزير الشباب والرياضة تضمنت الإجراءات التي تطبقها الدول التي بدأت بالفعل إعادة النشاط الرياضي، والتي تراعي جميعها لامة المواطنين، متابعًا: «ربما يعود النشاط الرياضي تدريجيًا بدءًا من منتصف يونيو المقبل، وأرى أننا قريبون من التوافق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضي وعلى مقدمته كرة القدم».

واستطرد متحدث الوزراء: «من الأولى متابعة النشاط الرياضي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لأن فيروس كورونا المستجد سيظل موجودًا في الموسم المقبل أيضًا».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.

https://youtu.be/1cZzJ7ALft8