طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان التاريخ

يؤدي طلاب المجموعة الأولي بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة التاريخ، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتي الثانية عشر ظهرا.

ويبدأ امتحان الفترة الثانية من الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، لمحافظات (الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح).

ويؤدي الطلاب الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

وقال مصدر بالوزارة لـ"الشروق"، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير الامتحانات وصفحات الغش التي يتداول عليها الطلاب أسئلة الامتحانات للتعامل معها، وأضاف أن أي طالب يثبت تورطه في الغش الالكتروني سيكون له امتحان دور ثان.

وأكد المصدر أن الغرفة لم تتلق أي شكاوي خاصة بالامتحان وأن المنصة تعمل بكفاءة.