راشفورد يتوقع مساهمة تقنية فار في تطور كرة القدم

يرى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ستطور كرة القدم على المدى البعيد.



وخلال دردشة جمعته بنجم التنس الاسكتلندي أندي موراي عبر شبكات "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، قال راشفورد إن بلاده ليست معتادة على هذه التكنولوجيا بعد.



وأضاف "أعتقد أنه في المستقبل فإنها بكل تأكيد ستطور اللعبة".



وتابع "عند تطبيق تجربة جديدة فإنها لا تصل لأفضل حالاتها مباشرة وعلينا أن نفهم ذلك ونحترمه".



وشدد راشفورد على أن الكرة الإنجليزية ليست معتادة بعد على تقنية "فار" ، و"لكن بالطبع الأمور تحسنت عما كانت عليه عند بدء استخدامها في بداية الموسم".



وختم بالقول "الوقت وحده سيحدد ولكن على المستوى الشخصي أعتقد أنها ستطور اللعبة إلى المستوى التالي".



يذكر أن تقنية "فار" جرى تطبيقها للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.