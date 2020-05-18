 الأوقاف الكويتية تصدر فتوى بجواز صلاة العيد في المنزل بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الأوقاف الكويتية تصدر فتوى بجواز صلاة العيد في المنزل بسبب كورونا

الأوقاف الكويتية
الأوقاف الكويتية
الكويت - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 5:13 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 5:13 م

أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الاثنين، فتوى بجواز صلاة العيد في المنزل، في حال استمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعذر إقامة صلاة العيد في المساجد، بسبب الإجراءات المتخذة في البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الفتوى أنه يستحب لمن لم يتيسر له شهود صلاة العيد، أن يصليها في المنزل على صفتها ركعتين جهراً دون خطبة بعدها، فيكبر في الركعة الأولى 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل بدء القراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام وقبل بدء القراءة.

وأكدت الفتوى أن المصلي مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء صلاها في جماعة مع أهل بيته.


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