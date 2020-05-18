 إصابة نائب رئيس جنوب السودان وزوجته بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إصابة نائب رئيس جنوب السودان وزوجته بفيروس كورونا

نائب رئيس جنوب السودان
نائب رئيس جنوب السودان

نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 10:15 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 10:15 م

أعلن مكتب نائب رئيس جنوب السودان، أن الاختبارات أثبتت إصابة نائب الرئيس وزوجته بفيروس كورونا.

جاء ذلك عبر شبكة سكاي نيوز عربية على الإنترنت.

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