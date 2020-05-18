إصابة نائب رئيس جنوب السودان وزوجته بفيروس كورونا

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أعلن مكتب نائب رئيس جنوب السودان، أن الاختبارات أثبتت إصابة نائب الرئيس وزوجته بفيروس كورونا.
جاء ذلك عبر شبكة سكاي نيوز عربية على الإنترنت.