متحدث أفغاني: مقتل 7 وإصابة 40 فى هجوم انتحاري بجنوب شرق أفغانستان

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أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري فى وقت مبكر صباح اليوم الإثنين، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة أربعين آخرين فى إقليم غزنى بجنوب شرق أفغانستان، وفقا لما ذكره المتحدث باسم حاكم الإقليم.

وأضاف المتحدث عارف نورى إن انتحاريا قام بتفجير مركبة طراز (همفي) داخل منشأة تابعة للقوات الخاصة بوكالة المخابرات بالإقليم في وقت مبكر صباح اليوم الإثنين.

وأكد ناصر أحمد فقيري، رئيس مجلس الإقليم وقوع الخسائر البشرية.

وقالت حركة طالبان إن الهجوم أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الخاصة التابعة للدائرة الوطنية للأمن، وكالة المخابرات الأفغانية.

كانت حركة طالبان قد فجرت يوم الخميس شاحنة بالقرب من مبنى عسكرى فى مدينة غارديز فى إقليم باكتيا ، جنوب شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين آخرين، بينهم مدنيون وعسكريون.