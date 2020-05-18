وزير الفلاحة التونسي يتوقع تراجع محصول الحبوب عن أرقام العام الماضي القياسية

كشف وزير الفلاحة التونسي أسامة الخريجي، اليوم الاثنين، عن أن محاصيل الحبوب ستشهد انخفاضا عن محاصيل العام الماضي القياسية بسبب انحباس الأمطار.

وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج هذا العام نحو 5ر1 مليون طن مقابل 5ر2 مليون طن العام الماضي، وهي محاصيل قياسية لم تشهدها تونس في السابق بسبب وفرة الأمطار وزيادة مخزونات المياه.

وعزا الخريجي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية، تراجع إنتاج الحبوب لهذا الموسم إلى العوامل المناخية، التي اتسمت بانحباس الأمطار لحوالي شهرين ونصف، ما بين يناير ومنتصف مارس الماضيين، ما أثر على الإنتاج في أغلب مناطق البلاد.

وقال الوزير: "أمطار النصف الثاني من مارس وأبريل الماضيين حسنت نسبيا من وضعية الحقول وأنقذت ما يمكن إنقاذه".

وأعلن الوزير أن ديوان الحبوب أجرى عمليات شراء وتعاقدات من الحبوب ستمكن من تغطية الاحتياجات حتى نهاية العام الحالي.