محافظ الغربية: حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحرير 11 محضرا للمخالفين بالسنطة

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، تكثيف الحملات المكبرة للقضاء على ظاهرة الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية، في كافة مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وقال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الحملات التي تم تنفيذها اليوم بمدينة السنطة، أسفرت عن رفع الإشغالات بشارع الجمهورية وميدان المنشاوى وكبرى الثانوى وتحرير 11 محضر إشغال وإتلاف أسفلت ونظافة للمخالفين، بمشاركة قوة أمنية من مباحث السنطة، وبحضور اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية.

وأكد محافظ الغربية، أن الحملات مستمرة على مدار 24 ساعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها والقضاء على كافة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.