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السعودية ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 10:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 10:15 ص

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الانتخابي عبدالله عبدالله.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، عن التطلع بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.

وجددت الوزارة تأكيد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان، ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

وأعلن متحدثان باسم كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه الانتخابي عبد الله عبد الله، أمس الأحد، أن الجانبين وقعا اتفاقا لتقاسم السلطة، وذلك بعد أزمة سياسية امتدت لأشهر.

وكان عبد الله احتج على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووصل الأمر إلى قيامه بإقامة حفل تنصيب لنفسه بالتوازي مع حفل تنصيب غني في مارس الماضي.

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