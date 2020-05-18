السودان: تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٠٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٨ حالات وفاة، ٣ منها في ولاية الخرطوم، والحالات الأخرى في ٤ ولايات، وذلك طبقا للتقرير الوبائي ليوم أول أمس السبت.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الاثنين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٢٣٥ حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ١٠ ولايات.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٥٩١ حالة، بينها ١٠٥ وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٤٧ شخصا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.