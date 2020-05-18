محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من اللائحه التنظيمية لأماكن العزل الصحي بالمدينة الشبابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه يجرى العمل في تجهيز أماكن العزل الصحي بالمدينة الشبابية من أجل تحويلها إلى حجر صحي لاستقبال الحالات الايجابية لمرضى فيروس كورونا.

وشدد على سرعة تجهيز المكان في أسرع وقت ممكن، وعلى أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد بمكتبه مع إجهزة الصحة المختلفة بالمحافظة والتضامن الاجتماعي

ووجه بسرعة الانتهاء من عمل هيكل إداري ولائحة تنظيمية خاصة بمركز العزل الطبي لجميع العاملين من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وخدمات معاونة بما يساعد على سهولة وسرعة أداء مهام العمل على الوجه الأكمل، وكذلك التجهيزات والخدمات اللوجستية المقدمة بمركز العزل لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال الحالات الإيجابية.