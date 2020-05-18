الذهب يرتفع 8 جنيهات وعيار 21 يصل 765 جنيها

المعدن الأصفر عند أعلى مستوى في سبع سنوات عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليصل الجرام عيار 21 الى 765 جنيها مقابل 757 جنيها السبت الماضى، نتيجة لارتفاع اسعار المعدن الاصفر عالميا ليصل الى 1765 دولارا للأوقية، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الشروق».

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلي 662 جنيها مقابل نحو 654 جنيهًا السبت الماضي، وعيار 24 نحو 870 جنيها مقابل 862 جنيها، كما سجل الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا.

وعالميا، ارتفع الذهب 1% اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أعوام، حيث أبرزت بيانات أمريكية ضعيفة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة كوفيد-19 بأكبر اقتصاد في العالم، في حين صعد البلاديوم أكثر من 9% بفضل توقعات طلب مستقبلي أعلى، وفقا لـ«رويترز».

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1% إلى 1759.13 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ 12 أكتوبر 2012 إلى 1764.46 دولار في وقت سابق، وكسب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1772.70 دولار.

وأظهرت بيانات الجمعة الماضي أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تراجعا بالولايات المتحدة في أبريل ما يضع الاقتصاد على مسار أكبر انكماش منذ الكساد العظيم.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن التعافي الاقتصادي الأمريكي قد يمتد طويلا للعام التالي، وإن عودة الاقتصاد بالكامل ربما تعتمد على التوصل للقاح لفيروس كورونا.

فيما ينظر بنك إنجلترا المركزي على نحو أكثر إلحاحا في خيارات مثل أسعار الفائدة السلبية في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد صوب تراجع اقتصادي عميق بسبب فيروس كورونا وفقا لكبير خبراء الاقتصاد لدى البنك.

ويُعتبر الذهب استثمارا جذابا في أوقات الاضطراب السياسي أو الاقتصادي. ويقلص أيضا انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3.3 % إلى 1964.54 دولار للأوقية، بعدما صعد أكثر من 9% في وقت سابق من الجلسة، وكسب البلاتين 1.1 % إلى 806.55 دولار بينما زادت الفضة 3.7 % إلى 17.23 دولار.