بحوث البترول يتقدم 6 مراكز في تصنيف SCImago الدولي للنشر العلمي

أعلن معهد بحوث البترول المصري تقدمه 6 مراكز في تصنيف SCImago الدولي للنشر العلمي ليصبح في المرتبة الـ12 مقارنة بالترتيب 18 في التصنيف الأخير لعام 2019، وذلك تتويجاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بالبحث العلمي من خلال خلق بيئة تنافسية ومحفزة وداعمه مبنية على التميز والابتكار.

وقال الدكتور ياسر مصطفى، مدير المعهد - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن تصنيف SCImago يستخدم معايير موضوعية، حيث يعتمد في تقريره على قاعدة بيانات Scopus البحثية على مستوى العالم باستخدام مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية؛ هي: "الأداء البحثي والابتكار والتأثير المجتمعي".

وأضاف أن هذا التقييم نتاجٌ لجهود كافة العاملين بالمعهد وحرصهم على تقدم مستوى البحث العلمي والحفاظ على مستوى النشر العلمي رغم الظروف الراهنة التي نمر بها.

وهنأ رئيس المعهد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بهذا التقدم المشهود في مستوى البحث العلمي بمختلف مجالاته حيث تقدم ترتيب مصر 4 مراكز في تصنيف SCImago لتصبح في المرتبة 30 عالميًّا، كما تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي الطاقة احتلت مصر المرتبة 21 بدلا من 24، وفي الكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلًا من 22، وفي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميًّا بدلًا من 28، وفي العلوم الفيزيائية احتلت المرتبة 30 بدلا من 33.