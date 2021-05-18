إسبانيا تؤكد التزامها بالانتقال السلمي في السودان: مستعدون لإسقاط ديوننا الثنائية لديه

شارك رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، أمس الاثنين، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، في الاجتماع رفيع المستوى لدعم الانتقال السياسي في السودان.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع، الذي نظمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، كلا من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ومجموعة كبيرة من رؤساء الدول والحكومات.

وقال رئيس الحكومة، في كلمته: "لقد أكد رجال ونساء السودان، بطريقة سلمية، ولكن بطولية أيضا، عزمهم على بناء سودان جديد بعد عقود من الصراع والعزلة. إسبانيا ملتزمة بدعمهم، وهذا هو سبب وجودنا هنا اليوم"، وتابع: "تلتزم إسبانيا، وهي عضو في مجموعة أصدقاء السودان، بالانتقال السياسي في البلاد، وهو أمر جوهري للحفاظ على الاستقرار في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل".

وفي هذا السياق، هنأ رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس مجلس السيادة السوداني، البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والشعب السوداني على "الانجازات الكبيرة" التي حققوها من أجل إنجاز العملية الانتقالية في البلاد، مؤكدا "أهمية استمرار سلميتها لكي يكتب لها النجاح".

وتظل العقبة الرئيسية التي تواجه البلاد بعد 3 عقود من العزلة الدولية، تتمثل في الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والتي تفاقمت حدتها بسبب جائحة الكورونا، لهذا، أشار بدرو سانشيث إلى أن "إسبانيا على استعداد لإسقاط كل ديونها الثنائية لدى السودان، وهو ما يعد أمراً محورياً من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي"، مؤكدا: "يجب أن نتأكد من أن الشعب السوداني سيبدأ في جني ثمار التضحيات التي بذلها".