الشباب السعودي يعلن عودة مهاجمه السابق مهند عسيري

تعاقد نادي الشباب السعودي لكرة القدم، مع مهاجمه السابق مهند عسيري، لينضم إلى صفوف الفريق ابتداء من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وذكر الشباب في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن عسيري سينضم إلى الشباب بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وسبق لعسيري أن لعب ضمن صفوف الشباب خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس 2014، قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

ووقع المهاجم صاحب الـ34 عاماً على عقود انضمامه إلى الشباب مجدداً لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم الكروي الجديد، حيث ينتهي عقده مع الأهلي في 30 يونيو المقبل.

ودخل عسيري الفترة الحرة منذ شهر يناير الماضي؛ حيث بدأت آخر ستة أشهر في عقده، والتي يسمح له خلالها بالتفاوض والتوقيع مع أي نادٍ دون الحاجة لموافقة الأهلي، خاصة وأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الأهلي لتجديد عقده.

ولم يشارك عسيري كثيرا مع الأهلي في الموسم الحالي، حيث لعب خمس مباريات فقط وسجل هدف وحيد.

ويحتل الشباب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر الهلال.