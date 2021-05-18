 تقرير.. بنزيما يعود لقائمة فرنسا في يورو 2020 - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 مايو 2021 1:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

تقرير.. بنزيما يعود لقائمة فرنسا في يورو 2020

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 1:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 1:13 م

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عودة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لقائمة منتخب فرنسا في يورو 2020.

ووفقًا لصحيفة «Le Parisien» الفرنسية، فإن كريم بنزيما سيكون بالفعل ضمن قائمة ديدييه ديشان المكونة من 26 لاعبًا في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وغاب بنزيما عن التواجد مع منتخب الديوك منذ 2015، في الوقت الذي صرح فيه بنزيما عام 2016 للإعلام الإسباني أن استبعاده من أمم أوروبا ذلك الوقت سببه العنصرية في فرنسا.

وكان بنزيما متهم بابتزاز ماثيو فالبوينا وطلب منه مبلغ 150 ألف يورو بسبب امتلاكه فيديو إباحي للاعب وهو الأمر الذي أدى في الأخير لحرمان الفرنسي من اللعب لمنتخب بلاده.

وشارك بنزيما صاحب الـ31 عامًا في 81 مباراة دولية مسجلًا  27 هدفًا رفقة المنتخب الفرنسي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك