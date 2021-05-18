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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عودة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لقائمة منتخب فرنسا في يورو 2020.

ووفقًا لصحيفة «Le Parisien» الفرنسية، فإن كريم بنزيما سيكون بالفعل ضمن قائمة ديدييه ديشان المكونة من 26 لاعبًا في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وغاب بنزيما عن التواجد مع منتخب الديوك منذ 2015، في الوقت الذي صرح فيه بنزيما عام 2016 للإعلام الإسباني أن استبعاده من أمم أوروبا ذلك الوقت سببه العنصرية في فرنسا.

وكان بنزيما متهم بابتزاز ماثيو فالبوينا وطلب منه مبلغ 150 ألف يورو بسبب امتلاكه فيديو إباحي للاعب وهو الأمر الذي أدى في الأخير لحرمان الفرنسي من اللعب لمنتخب بلاده.

وشارك بنزيما صاحب الـ31 عامًا في 81 مباراة دولية مسجلًا 27 هدفًا رفقة المنتخب الفرنسي.