وزير الصحة الأوكراني يستقيل وسط غضب من وتيرة التطعيم

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استقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف اليوم الثلاثاء وسط خيبة أمل من بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وكان ستيبانوف يتولي المنصب منذ مارس 2020 وهو ثالث وزير صحة يستقيل منذ بداية الوباء.

وفي الوقت الحالي، تردد أن أوكرانيا لديها حوالي مليوني جرعة لقاح، في حين يبلغ عدد السكان نحو 40 مليون نسمة.

وقد تلقى حوالي 950 ألف شخص جرعة اللقاح الأولى، وحوالي 28 ألفا فقط تلقوا الجرعة الثانية المطلوبة ليتم اعتبارهم محصنين بشكل كامل.

ويعتقد أن الوباء أودى بحياة 50 ألف شخص منذ مارس 2020 ، كما تم تسجيل أكثر من 2.1 مليون إصابة خلال تلك الفترة.

وخلال نفس الجلسة التشريعية، تم قبول استقالة وزير البنية التحتية فلاديسلاف كريكلي ووزير الاقتصاد إيجور بيتراشكو.

وكان الدافع وراء استقالتهما هو الغضب من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء.