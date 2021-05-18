استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد الشاب إسلام غياض زاهدة (32 عاما)، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، النار عليه، بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

فيما نقل "تليفزيون فلسطين"، عن شهود عيان روايتهم أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على الشاب زاهدة، وأصابته بجروح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وأضاف التلفزيون، أن الاحتلال منع الفلسطينيين في الجوار من الاقتراب منه أو محاولة إسعافه أو التعرف عليه، مشيرا إلى أنه أغلق المنطقة، وأطلق النار صوب المواطنين الفلسطينيين والصحفيين، ومنعهم من تغطية الحدث.

وفي السياق، أصيب فلسطينيان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب تصديهم لهجوم مستوطني "بروخين" على بلدة بروقين غرب سلفيت.