يحي فريق افتكاسات، حفلا موسيقيا على مسرح النهر فى ساقية الصاوي، مساء الجمعة 29 مايو، مع الالتزام بالإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ويقدم فريق افتكاسات مجموعة من المؤلفات الموسيقية لأعضاء الفريق، والتي تعبر عن تجربتهم الخاصة، وتعتمد على تقديم موسيقى معاصرة من خلال قالب موسيقى الجاز العالمية.

تكون فريق افتكاسات فى سنة 2001 من مجموعة من الموسيقين الشباب، والذي أجمعوا على الفكرة، وقدموا من خلالها مزج بين موسيقى الجاز والموسيقى المصرية، كما جمعوا أيضًا بين موسيقى الجاز والموسيقى الصوفية ومن أغنياتهم فى هذا المزيج "مولد سيدى اللاتينى".

ونظم الفريق العديد من الحفلات فى المواقع الثقافية بالقاهرة والإسكندرية، وذلك قبل أن يطيروا بالتجربة إلى العديد من دول العالم، ومنها الأردن وتونس والكويت وصربيا وبلجيكا وأمريكا.

ويمكنكم الحجز من الساقية أو أون لاين من موقع الساقية.