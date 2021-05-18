إسرائيل تهدد بقطع الكهرباء عن غزة

هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، بينما يتواصل الاعتداء الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد 213 شخصًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا، و1442 إصابة بجراح مختلفة.

ويأتي تلويح وزير الاستخبارات الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن غزة، بعدما أخفقت دعوات دولية في تهدئة الوضع، وعزم إسرائيل على مواصلة الحملة العسكرية، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستغرق "بضعة أيام أخرى"، مؤكدا أن حركة حماس "تلقت ضربات لم تكن تتوقعها وعادت سنوات عديدة إلى الوراء"، بحسب تعبيره.

في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال لقائه مع رؤساء البلديات في غلاف غزة، إن القتال سيستمر على الأقل لـ48 ساعة قادمة.

ومع دخول العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الثامن، تعاني العائلات في القطاع من أزمات عديدة، منها تحطم أنابيب المياه والصرف الصحي، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق غزة.

وحطم القصف الإسرائيلي أنابيب المياه والصرف الصحي في عدد من البيوت، كما دمر خطوط الكهرباء، التي لم تعد تصل لغزة إلا لساعتين فقط يوميا.

من ناحية أخرى، فتحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأنوروا أبواب المدارس لمئات العائلات الذين شرّدهم القصف.