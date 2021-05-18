بايدن يبلغ نتنياهو عن دعمه لوقف إطلاق النار

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "عبَّر الرئيس عن دعمه لوقف إطلاق النار وبحث انخراط الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين من أجل هذه الغاية".

وكان بايدن، أعلن الاثنين، أنه سيتشاور مجددا مع نتنياهو حول النزاع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، علما بأن واشنطن رفضت للمرة الثالثة في الأمم المتحدة مسودة بيان يدعو إلى "وقف أعمال العنف"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وقال بايدن لدى سؤاله عن إمكان توجيه دعوة إلى وقف إطلاق النار: "سأتحدث مع رئيس الوزراء خلال ساعة، وسيكون لدي المزيد لأقوله بعد هذه المشاورات".

وعرقلت الولايات المتحدة مجددا بيانا مقترحا من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء "الأزمة المتعلقة بغزة" وحماية المدنيين، خاصة الأطفال.

وقال دبلوماسيو المجلس، إنه كانت هناك مهلة حتى الثانية عشرة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين لتعقيب الدول على البيان، واعترضت واشنطن على ذلك، نقلا عن أسوشيتدبرس.