العراق: تسجيل 34 وفاة و4023 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و29 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 4023 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى مليون و146الفا و948 إصابة جديدة.

وأشار البيان، إلى تسجيل 6198 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و56 ألفا و885 حالة.

وذكر أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 491 ألفا و452 شخصا.