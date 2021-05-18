فض حفل زفاف وتغريم صاحب قاعة أفراح لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، عدة حملات بمختلف أنحاء المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها الحكومة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

واستهدفت الحملات، مراجعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة، بتطبيق الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، فضلًا عن رفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالطرق والتي تعوق حركة المرور.

وأسفرت الحملات، عن تغريم أصحاب قاعة أفراح بنطاق مركز ومدينة منيا القمح 4200 جنيه؛ لمخالفة مواعيد الغلق وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيما تم فض حفل زفاف مخالف للإجراءات الوقائية بالقاعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.