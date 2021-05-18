رئيس وزراء أسبانيا يلغي مشاركته في قمة تمويل اقتصادات إفريقيا

أعلنت الحكومة في أسبانيا، أن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز، ألغى زيارته إلى فرنسا، حيث كان من المفترض أن يشارك في قمة تمويل الاقتصادات في القارة الأفريقية، والتحدث في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مرجعة ذلك إلى الأزمة الناجمة عن تدفق آلاف المهاجرين إلى جيب "سبتة" الإسبانية.



وقالت الحكومة الأسبانية في بيان، نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه، إنه بسبب الأحداث الأخيرة في "سبتة"، ألغى "سانشيز" رحلة له كانت مقررة اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أولويته في الوقت الحالي هي إعادة الحياة الطبيعية إلى "سبتة"، مشيرا إلى أن مواطنيها يجب أن يعلموا أنهم يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الإسبانية التي ستظهر أكبر قدر من الحزم لضمان أمنهم والدفاع عن سلامتهم كجزء لا يتجزأ من البلاد .



وكانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن نحو ستة الاف مهاجر وصلوا إلى "سبتة" أمس الاثنين، قادمين من المغرب بينهم 1500 مهاجر طردوا بالفعل من الأراضي الأسبانية.