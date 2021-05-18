تحرير 24 محضر لعدم ارتداء الكمامة بمدينة المنيا

- حملة مكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية





قاد المهندس حامد فخرى نائب رئيس المدينة مساء اليوم، حملة على المقاهى والكافيهات والمخابز وأماكن التجمعات والأسواق بمدينة المنيا للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا و توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأسره.

أسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين، كما تم المرور على المخابز للتأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملين بتلك المخابز ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد فخري على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافات التباعد، وعدم السلام باليد والمداومة على غسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم استخدام الأكواب الزجاجية والأطباق الصينى أو غيره، واستخدام الأكواب والأطباق الورقية التى تستخدم مرة واحدة ويتم التخلص منها، حتى نعبر ببلدنا الحبيب مصر من هذه الأزمة ونحافظ على سلامتنا جميعا.



وبدوره أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام، تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.