الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات في الضفة الغربية منددة بالعدوان ويصيب العشرات

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات جماهيرية حاشدة وغاضبة انطلقت في محافظات الضفة الغربية وأراضي عام 48، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطنيين، وأصابت العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.

ففي رام الله، انطلقت مسيرة شارك فيها الآلاف، ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بعدوان وجرائم الاحتلال، ورددوا الهتافات والأهازيج الوطنية، وانتهت المسيرة التي جابت شوارع المدينة، عند مدخل البيرة الشمالي، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "بيت ايل" العسكري، أصيب خلالها، عدد من الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز.

وكانت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين، مؤكدين دعوة لجنة المتابعة العليا في اراضي عام 48 بالإضراب الشامل.

وتتزامن المسيرة مع الإضراب الذي عم الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48، ومخيمات الشتات في لبنان، والجولان السوري المحتل، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وكانت القوى والمؤسسات الرسمية والأهلية، والنقابات، والبنوك، وشركات القطاع الخاص أعلنت مشاركتها في الإضراب الشامل، وفي المسيرات الوطنية الشاملة.

وأصيب عدد من الفلسطنيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية بدرس غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين خلال السياج الفاصل بين أراضي القرية وأراضي عام 48 أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه سبق المواجهات مسيرة جماهيرية جابت شوارع القرية تضامنا مع قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، مشيرة إلى أن الاحتلال أغلق البوابة الحديدية المؤدية إلى القرية والقرى المجاورة، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج.

وشارك مئات الفلسطينيين، في مسيرة مركزية انطلقت من وسط مدينة نابلس، ضد العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني وصورا الشهداء، واللافتات المناوئة للاحتلال، والمنددة بجرائمه، وأخرى تحيي صمود أهالي القدس وغزة.