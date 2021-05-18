وزير الزراعة: لا صحة لانتشار بطيخ فاسد بالأسواق

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البطيخ المصري صحي وآمن ولا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول وجود بطيخ فاسد بالأسواق.

ووفقا لتقرير تلقاه من رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، يفيد بأنه جرى أخذ 57 عينة عشوائية لثمار البطيخ من 17 سوق رئيسية وفرعية في 11 محافظة ومنها القاهرة سوق العبور والجيزة سوق 6 أكتوبر والمنوفية والبحيرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا وبنى سويف والإسكندرية، إضافة إلى سحب عينات من بعض الباعة الجائلين وذلك لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية بالبطيخ في المعمل المركزي للمبيدات ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابعين لمركز البحوث الزراعية.

وأوضح القصير، أن نتائج تحليل هذه العينات لم يكتشف وجود أي متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بها وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن مصر تُطبق برنامجاً على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات للمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في جميع الأسواق العالمية ويزداد عليها الطلب من كل الدول لأنها تخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل معامل الوزارة المعتمدة دوليا؛ للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية سواء للسوق المحلي أو التصدير.

وناشد وزير الزراعة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.