مجلس شورى اتحاد المغرب العربي يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين

أدانت الأمانة العامة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبة المحاكم الدولية بفتح تحقيق عاجل لمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية.

وقال المجلس في بيان له اليوم إنه: "منذ أكثر من 72 سنة من الاحتلال الاستيطاني لفلسطين التاريخية، لا يزال الشعب الفلسطيني يرزخ تحت نير الاستعمار الغاشم، وها هو اليوم يعيش مأساة دموية جديدة في سياق الحملات الصهيونية الإسرائيلية الشرسة والمتلاحقة المتسمة بدعم دولي متحيّز لها غايتها إبادة شعب أبيّ أعزل وتهويد أرضه التاريخية، وشرعنة منطق تواجده بالقوة والجبروت وتدنيس هويته ومقدساته و حرمانه من ممارسته لشعائره الدينية المقدسة".

واعتبر المجلس أن الاحتلال الإسرائيلي بهذه الممارسات يضرب عرض الحائط روح الشرائع السماوية وقرارات الشرعية الدولية بخصوص الحقوق الطبيعية للشعوب، معتمدا في ذلك على أحدث الأسلحة المدمرة والمحرمة دوليا، والتي يذهب ضحيتها العديد من الأرواح البشرية، والبنية التحتية بما في ذلك مقرات الإغاثة الدولية والاستشفائية.

وجددت الأمانة العامة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي تأييدها ومواقفها الراسخة، اتجاه الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل المحافظة على وجوده وهويته واستعادة حقه المسلوب وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة طبقا للشرعية الدولية.

وطالبت المحاكم الدولية بفتح تحقيق عاجل لمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية، مناشدة المجتمع الدولي العمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وضمان حمايته ومقدساته وأرواحه بدعم أممي ودولي.