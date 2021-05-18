مالیزیا تعرب عن خیبة أملھا من إخفاق مجلس الأمن الدولي في وقف العنف الإسرائیلي

أعربت مالیزیا، اليوم الثلاثاء، مجدداً عن خیبة أملھا من إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى موقف موحد لوقف العنف الإسرائیلي ضد الفلسطینیین.

ولم تذكر وكالة الأنباء الماليزية مزيدا من التفاصيل.