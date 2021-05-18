 مالیزیا تعرب عن خیبة أملھا من إخفاق مجلس الأمن الدولي في وقف العنف الإسرائیلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مالیزیا تعرب عن خیبة أملھا من إخفاق مجلس الأمن الدولي في وقف العنف الإسرائیلي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 7:52 م

أعربت مالیزیا، اليوم الثلاثاء، مجدداً عن خیبة أملھا من إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى موقف موحد لوقف العنف الإسرائیلي ضد الفلسطینیین.

ولم تذكر وكالة الأنباء الماليزية مزيدا من التفاصيل.

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