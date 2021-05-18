تونس تسجل 1055 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 328 ألفا و528 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 72 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 آلفا و971 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1347 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 15 ألفا و652 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 446 حالة، إلى جانب 133 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.