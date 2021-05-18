النائبة مايسة عطوة: مصر تقف مع السودان في المواقف الصعبة دائما

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تؤكد دائما على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب السوداني، ويأتي ذلك في إطار أولوياتها الوطنية.

وأكدت عطوة، في بيان أصدرته اليوم، أن العلاقات بين مصر والسودان علاقات تاريخية أزلية وتربطهما مصالح مشتركة واحدة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الدعم السياسي القوى لتدعيم هذه العلاقات، كما أن هناك تفاهم ورؤية موحدة على مستوى عال في القضايا التي تهم البلدين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، يؤكد بشكل كامل على جني الدولتين الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، في كل المجالات، مضيفة أن مصر دائما تقف مع السودان في المواقف الصعبة والمحن التي تمر بها في كل التوقيتات.