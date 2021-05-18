اتحاد الناشرين المصريين يدين الاعتداء على غزة: إسرائيل تستخدم أسلحة متطورة لإبادة الفلسطينيين

أدان اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده مصطفى، الاعتداءات التي قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينيي.

وذكر الاتحاد، في بيان رسمي، صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه «في ظل الهجمات الشرسة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي على المقدسات الدينية وتدنيس المسجد الأقصى وكذلك الاعتداء على المدنيين العزل، حتى طال الاعتداء الشيوخ والأطفال والنساء، مستخدمة في ذلك كل الأسلحة المتطورة لإبادة الشعب الفلسطيني، وهدم البنية التحتية والطبية لقطاع غزة لمجرد اعتراضهم على التوسع الاستيطاني في الشيخ جراح".

وفي هذا السياق، أعرب مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين والناشرين المصريين، عن استنكارهم لهذه الاعتداءات ضد الأشقاء الفلسطينيين، موجهين التحية لجميع الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني ضد هذه الاعتداءات وخاصة القيادة السياسية في مصر التي قدمت ومازالت تقدم كل الإجراءات للوقوف كتفًا بكتف مع الأشقاء، بداية من فتح معبر رفح وتقديم المواد الغذائية والخدمات الطبية وصولًا إلى إقامة مستشفًا ميداني لعلاج الجرحى والمصابين ونقل الحالات الخطيرة بالطائرات إلى المستشفيات المصرية هذا بالإضافة إلى تطوع 1200 طبيب للمساهمة في علاج المصابين وتقديم الدعم للأشقاء في مستشفيات غزة.

وناشد كل الدول في العالم، العمل على وقف فوري للعنف والاعتداءات الإجرامية من الكيان الصهيوني المحتلن مؤكدين: "إننا مع القضية العادلة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحقه في تقرير مصيره".