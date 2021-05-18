الإسماعيلي يخوض مرانه الختامي قبل السفر للقاهرة استعدادا للمقاولون

خاض الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه الأخير اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب غدًا الاربعاء ضمن منافسات الأسبوع الثالث و العشرون من الدوري العام.

وركز حمد ابراهيم المدرب العام للدراويش على وضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الذئاب، و التي يسعى فيها الفريق لتحقيق سادس انتصاراته تواليًا.

كما ركز جهاز الدراويش على تصحيح الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال مواجهة أسوان الماضية و بالأخص في الشق الدفاعي الذي نتج عنه تسجيل هدفين في شباك محمد فوزي.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء سواء في عملية تمركز اللاعبين داخل البساط أو لإعطاء تعليمات مستمرة بشأن التحرك بدون كرة.

ومن المقرر أن يسافر الفريق بعد لحظات إلى مدينة القاهرة للمبيت في أحد الفنادق و الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الغد المقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب.