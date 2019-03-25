استشهاد 217 فلسطينيا جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم الثلاثاء استشهاد 217 فلسطينيا جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة منذ العاشر من الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن من بين الشهداء 63 طفلا و36 سيدة و16 مسناً، بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة.

في هذه الأثناء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر اقترحت وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس المقبل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن حركة "حماس" وافقت على المقترح المصري، فيما لم يتلق الوسيط المصري الرد الإسرائيلي على اقتراحه حتى هذه اللحظة.

ووفقا للقناة فإن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة تشهد "تقدما نسبيا"، مبرزة موافقة الفصائل الفلسطينية على وقف متبادل ومتزامن لوقف إطلاق النار.