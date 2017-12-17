إصابات في صفوف الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قرية العرقة غرب جنين.

وذكر عضو المجلس القروي صالح واكد لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الخروج بعد إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، وأطلقت الأعيرة المعدنية، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات الاختناق، ولا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.

وأضاف، أن الاحتلال داهم المنازل وفتشها وعبث بمحتوياتها، واعتدى على أصحابها بالضرب واستولى على كاميرات المراقبة الخاصة بها.

وكانت مواجهات اندلعت على حاجز الجلمة المقام على أراضي المواطنين شمال جنين بين الشبان وقوات الاحتلال منذ ساعات الصباح.

وعم الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، نصرة للقدس ودعما لصمود الأهالي في قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والأقصى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 212 شهيدًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة، و1400 إصابة بجراح مختلفة.