رئيس وزراء كندا يعلن عن مساعدات إضافية إلى دول القارة الإفريقية

أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن بلاده ستخصص مساعدات إضافية للدول الإفريقية التي تضررت اقتصادياتها بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسببت في تحديات اقتصادية واجتماعية بكافة دول العالم ومن بينها شركاء كندا بالقارة الإفريقية.

وقال رئيس وزراء كندا، خلال كلمته في مؤتمر تمويل الاقتصاديات الافريقية الذي بدأ أعماله اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، إن كندا تأتي في مقدمة الدول التي وفرت مساعدات لدعم الجهود الدولية لمحاربة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم الجهود الدولية للتغلب على جائحة كورونا من منطلق اقتناعها بأنه لا يمكن هزيمة الجائحة داخل كندا دون مواجهتها في كل مكان في العالم.

وأشار إلى أن بلاده ستسرع من دعمها لعملية زيادة رأسمال بنك التنمية الإفريقي لتعزيز قدرته على الوفاء بالاحتياجات المالية ودعم النمو الاقتصادي بالدول الإفريقية.

وأضاف أن الحكومة الكندية ستقدم 7 ملايين دولار على مدى الأعوام الخمسة القادمة لدعم صندوق التغيرات المناخية ببنك التنمية الإفريقي، لافتا إلى أن بلاده ستخصص 300 مليون دولار في ميزانيتها للعام الجاري لدعم القطاع الخاص ومساعدة الدول النامية وخاصة الإفريقية على مكافحة الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأعلن رئيس وزراء كندا، تخصيص بلاده لتمويل بقيمة 15.2 مليون دولار لمركز السياسات التجارية الإفريقية باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة لتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.