 مسؤول عسكري أمريكي يؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل بأسرع وقت ممكن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول عسكري أمريكي يؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل بأسرع وقت ممكن

غارات اسرائيل علي قطاع غزة
غارات اسرائيل علي قطاع غزة
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 11:07 م

أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، ضرورة إيجاد طريقة لتهدئة الأوضاع القائمة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "بأسرع وقت ممكن".. محذرا في الوقت ذاته من تمدد الصراع بين الجانبين.

وشدد الجنرال الأمريكي - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم /الثلاثاء/ - على أن استمرار الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لا يخدم أحدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع بقلق شديد.

ولفت المسؤول العسكري الأمريكي إلى أنه يجري التواصل مع إسرائيل من أجل تنفيذ قرار ضم إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى، مبينا أن ضم إسرائيل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى سيساهم في دعم الاستقرار في المنطقة وسيمنحها فرصة العمل مع جيرانها بشكل أقرب.

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