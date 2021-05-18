مجلس النواب العراقي يشيد بموقف مصر إزاء القضية الفلسطينية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، نائب السفير المصري ببغداد حازم الشوريجي، مشيدًا بموقف دولة مصر الشقيقة حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني وما يواجهه من عدوان سافر من قبل الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل العشرات من أهالي مدينة القدس وقصف عشوائي لمدينة غزة.



وثمن الكعبي مبادرة مصر بفتح الحدود البرية مع مدينة غزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم وأيضا دورها البارز في حلحلة الأزمة، مؤكدا أنه على جميع البلدان العربية مساندة قضية العرب الأولى فلسطين حتى زوال هذا الاحتلال.



كما جرى الحديث على أهمية الانفتاح الاقتصادي بين العراق ومصر، حيث أكد نائب السفير تنامي حجم التعاون التجاري بين بغداد والقاهرة وأيضا حجم الاستثمارات، منوها إلى وجود رغبات متبادلة لتوسيعها خلال المرحلة المقبلة، كما جرى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.