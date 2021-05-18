 تشميع مقهى وكافيه ومصادرة 25 شيشة لمنع انتشار كورونا في الزقازيق بالشرقية - بوابة الشروق
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تشميع مقهى وكافيه ومصادرة 25 شيشة لمنع انتشار كورونا في الزقازيق بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 2:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 2:25 ص

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، مساء الاثنين، عدة حملات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها الحكومة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع كافيه مخالف بشارع طلبة عويضة؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

تم غلق وتشميع الكافيه وتغريم صاحبه 4000 جنيه، فضلًا عن غلق مقهى بقرية الزرقية ومصادرة 25 شيش ورفع 66 حالة إشغال، تمثلت في كراسي وترابيزات بالكافيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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