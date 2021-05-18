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عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد انطلاق مظاهرة في ميدان المنارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء؛ تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والصفة الغربية المحتلة.