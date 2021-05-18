فيديو.. عماد الدين حسين: التحرك المصري ينحاز بشكل كامل وواضح إلى الجانب الفلسطيني

فيديو.. «المنشآت الفندقية»: 45 ألف عامل بالقطاع السياحي في شرم الشيخ حصلوا على اللقاح

فيديو.. أشرف السعد عن عمله قبل توظيف الأموال: كنت باشتغل بـ40 جنيها في الشهر

فيديو.. أشرف السعد: جمعت مع الريان 7 مليارات دولار.. وكان عندي 120 ألف مودع